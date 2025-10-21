وزير الصناعة الكوري الجنوبي: واشنطن تتراجع عن مطالبتها بالحزمة الاستثمارية الكاملة نقدا

قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونج - كوان، إن الولايات المتحدة أظهرت علامات على التراجع بشكل طفيف عن مطالبة سول بتسديد كامل تعهداتها الاستثمارية في الولايات المتحدة البالغة 350 مليار دولار نقدا، مما يشير إلى تقدم ملموس في مفاوضات التجارة الجارية.

وقال كيم، عند وصوله من الولايات المتحدة إلى مطار إنتشون الدولي، عندما سئل عما إذا كانت واشنطن لا تزال تصر على أن تقدم كوريا كامل الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 350 مليار دولار نقدا: "الأمر ليس إلى هذا الحد".

وأضاف: "لو وصلت الأمور إلى هذا الحد، لكانت المفاوضات قد فشلت بالفعل، لكن الجانب الأمريكي تقبل وجهة نظرنا إلى حد كبير".

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن كيم زار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لإجراء محادثات متابعة بشأن اتفاقية الرسوم الجمركية الإطارية الثنائية التي تم التوصل إليها في أواخر يوليو الماضي.

والتقى الوزير، مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتينك ومسئولين تجاريين آخرين لتضييق هوة الخلافات حول تفاصيل تعهدات كوريا الاستثمارية، بما في ذلك كيفية تمويل حزمة الاستثمارات الكورية وتقاسم الأرباح.

وقال الوزير: "كانت القضية المتعلقة بسوق الصرف الأجنبي لدينا هي العقبة الأكبر في المحادثات لكن الجانبين توصلا إلى توافق واسع النطاق بهذا الخصوص".

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سابقا أن الاستثمارات ستُدفع مقدما.

بينما قال مسئولو كوريا الجنوبية، إن التعهد الاستثماري كان يهدف إلى تمويل المشاريع وليس الدفع النقدي، كما طالبوا بضمانات مالية مثل اتفاقية مبادلة العملات.

وقال وزير الصناعة، إن الجانبين يعملان على الانتهاء من اتفاق الرسوم الجمركية قبل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقرر عقدها في مدينة غيونغجو بكوريا الجنوبية في نهاية الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يزور ترامب كوريا الجنوبية في يومي 29 و30 أكتوبر لحضور قمة أبيك وإجراء محادثات قمة مع الرئيس لي جيه ميونج..

وذكر وزير الصناعة: "إننا نبذل جهودا في اللحظة الأخيرة لإيجاد نطاق يمكن لكوريا قبوله والتعامل معه".