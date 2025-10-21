ألمانيا تحاكم خمسة أفراد بتهم القتل والتعذيب في سوريا

يُحاكم خمسة أفراد أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس الألمانية بدءا من 19 نوفمبر المقبل بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

وأعلنت المحكمة اليوم الثلاثاء أن دائرة حماية الدولة في المحكمة قد قبلت لائحة الاتهام التي قدمها الادعاء العام وفتحت الإجراءات الرئيسية.

ويُتهم اللاجئون الفلسطينيون السوريون عديمو الجنسية، الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و56 عاما، بارتكاب جرائم قتل ومحاولة قتل مدنيين بالإضافة إلى التعذيب. ويُشتبه في أنهم أطلقوا النار في 13 يوليو 2012 في دمشق على أشخاص كانوا يتظاهرون سلميا ضد الحكومة السورية، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاما، وإصابة مدنيين آخرين إصابات بالغة.

ووفقا للائحة الاتهام، شارك المتهمون بين عامي 2012 و2014 كأعضاء في ميليشيات مسلحة موالية للنظام وكذلك في جهاز الاستخبارات السوري في الحرب الأهلية السورية، ومارسوا انتهاكات جسدية شديدة بصورة متكرر ضد مدنيين عند نقاط التفتيش، بما في ذلك ضربهم على رؤوسهم بأعقاب البنادق.

وتم اعتقال المتهمين في 3 يوليو 2024 وهم محتجزون احتياطيا منذ ذلك الحين. وحددت المحكمة للقضية أكثر من 40 جلسة محاكمة تمتد حتى 25 يونيو 2026.