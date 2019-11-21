قاضية أمريكية تأمر بوقف إعدام 4 نزلاء بالسجون الشهر المقبل

أمرت قاضية فيدرالية أمريكية بوقف مؤقت لتنفيذ أحكام الإعدام بالحقنة القاتلة لأربعة نزلاء بالسجون الأمريكية كان من المقرر تنفيذها الشهر القادم.

وذكر راديو (صوت أمريكا) -في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية- أن القاضية الفيدرالية بنيويورك تانيا تشوتكان أكدت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تملك السلطة القانونية؛ لتنفيذ الأحكام المشار إليها باستخدام الحقنة القاتلة، مشيرا إلى أن المحكوم عليهم الأربعة قدموا طعنا أمام المحكمة الفيدرالية قالوا فيه "إن لجوء وزارة العدل الأمريكية لاستخدام الحقنة القاتلة في الإعدام يتعارض مع القوانين الفيدرالية الأمريكية".

وكشف مسئولون بوزارة العدل أن آخر حكم فيدرالي بالإعدام تم تنفيذه عام 2003، حيث أدت الدعاوي القضائية المرفوعة ضد استخدام الحقنة القاتلة في تنفيذ أحكام الإعدام إلى وقف تنفيذها بمثل هذه الطريقة منذ هذا التاريخ .

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتبر أبرز مؤيدي عقوبة الإعدام، يدعو بشكل مستمر إلى تطبيق هذه الطريقة مع مرتكبي جرائم المخدرات والقتل الجماعي داخل الولايات المتحدة.