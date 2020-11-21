أول رد من السعودية على تهديدات بايدن للمملكة

في أول رد رسمي من المملكة العربية السعودية، على تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب جو باين للمملكة، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن ما يقوله المرشح في حملته لا يُترجم بمجرد انتقاله إلى المنصب.

وأوضح الجبير، في تصريحات لقناة «CNN»، صباح السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أشياء عن المملكة خلال حملته، ومع ذلك كانت السعودية هي أول دولة يزورها بعد وصوله إلى الرئاسة.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع تصريحات أي رئيس بمجرد توليه منصبه فقط، مشيرًا إلى العلاقات الجيدة لبلاده مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وأكد أن السعودية تتعامل مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كصديق، سواء كان جمهوريًا أو ديمقراطيًا، مضيفًا أن الرئيس بايدن كان عضوًا في مجلس الشيوخ منذ 35 عامًا، ولديه خبرة هائلة كنائب للرئيس لمدة ثماني سنوات.