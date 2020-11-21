باكستان تسجل 2843 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة

سجلت باكستان 2843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في أنحاء البلاد إلى 371 ألفا و508 حالات.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات المتعلقة بالفيروس في البلاد إلى 7603 حالات.

وأشارت القناة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس حتى الآن وصل إلى 328 ألفا و931 شخصا.. فيما ارتفع عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس إلى 34 ألفا و974 حالة.