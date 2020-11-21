أوكرانيا تسجل 14 ألفا و580 إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 14 ألفا و580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الإصابات التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة إلى 612 ألفا و665 إصابة.



ووفقا للنسخة الإلكترونية من صحيفة "كييف بوست" المحلية، فإن حصيلة الإصابات الجديدة المعلن عنها اليوم هي أعلى حصيلة يومية تسجلها أوكرانيا حتى الآن، لتحطم الرقم القياسي السابق البالغ 14 ألفا و575 إصابة والذي سجلته البلاد أمس الجمعة، وسبقه رقم قياسي آخر يوم الخميس بلغ 13 ألفا و357 إصابة.



كما سجلت الوزارة 215 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي، لترتفع حصيلة الوفيات في أوكرانيا إلى 10 آلاف و813 وفاة، وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من المرض إلى 282 ألفا و313 شخصا، فيما لا تزال هناك 319 ألفا و539 حالة نشطة تتلقى العلاج.



وتفرض الحكومة الأوكرانية منذ 11 نوفمبر الجاري الإغلاق المؤقت في عطلة نهاية الأسبوع لمواجهة الارتفاع في حالات الإصابة اليومية بكوفيد-19، تغلق بموجبه الأعمال التجارية غير الأساسية أبوابها يومي السبت والأحد من كل أسبوع، ومن المقرر أن يستمر العمل به حتى 30 نوفمبر على الأقل.