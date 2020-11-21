الغربية تحقق المركز الأول في مسابقة نواة لريادة الأعمال

تألقت الغربية وتميزت، بقيادة ناصر حسن إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفتحي أبو هندي مدير عام التعليم الفني، وإشراف بهية الخواجة مسئول ريادة الأعمال، وفريد أبو الغيط رئيس وحدة الغربية، في مسابقة «نواة» لريادة الأعمال، والتي أقيمت في مدينة أسوان.

وحققت طالبات الغربية المركز الأول على المستوى الجمهورية، وحصدت المركز الأول، بجائزة قدرها ٢٣٠ ألف جنيه، حيث حصلت على جائزة المركز الأول وقدرها ٢٥ ألف جنيه، بالإضافة إلى احتضان أكاديمية البحث العلمي بجائزة قدرها ٢٠٠ ألف جنيه، ودعم من مؤسسة بهية قدره ٥٠٠٠ جنيه.

الجدير بالذكر أن المشروع الذي شاركت به طالبات الغربية هو "pro cup"، عبارة عن ملابس تعويضية لمرضى سرطان الثدي، حيث كانت المنافسة بين خمس مشروعات من التعليم الفني ومصلحة الكفاية الإنتاجية.

وفازت طالبات مدرسة الجلاء الصناعية بشرق طنطا بالجائزة الأولى والمركز الأول، وهن: آلاء عاطف الديب، وحبيبة محمد الكومي، وآية عزام العشماوي، ودنيا عماد الدين الخولي، وجميعهن بالصف الثاني إليكترونيات.

وفي اتصال هاتفي، قدم وكيل الوزارة خالص التهاني للطالبات الفائزات بالمركز الأول، وللهيئة المرافقة للفريق، على هذا الإنجاز الرائع، والذي يضع الغربية دائماً في مقدمة المحافظات التي تحصد الجوائز وأعلى المراكز، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم.