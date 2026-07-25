أوكرانيا: مقتل وإصابة 1450 عسكري روسي في الحرب خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و437 ألفا و550 فردا، من بينهم 1450 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم السبت.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12208 دبابات، و25011 مركبة قتالية مدرعة، و46724 نظام مدفعية، و1968 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1518 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 439 طائرة حربية، و354 مروحية، و426836 طائرة مسيرة، و4943 صاروخ كروز، و34 سفينة حربية، وغواصتين، و125358 من المركبات وخزانات الوقود، و4462 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.