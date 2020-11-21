أنقرة تعلن اتفاق أردوغان وسلمان على تحسين العلاقات الثنائية

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية على تحسين العلاقات الثنائية بين أنقرة والرياض، وفقا لما أعلنه المكتب الرئاسي في تركيا في بيان أصدره اليوم السبت.



وأوضح المكتب أن الجانبين اتفقا على الإبقاء على فتح قنوات الحوار بين البلدين من أجل تحسين العلاقات الثنائية وتسوية القضايا الخلافية، وأشار المكتب إلى أن أردوغان وسلمان اتفقا على هذا في اتصال هاتفي في إطار قمة العشرين.



وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" ذكرت مساء أمس الجمعة أن: "الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالاً هاتفيًا مساء اليوم الجمعة، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين التي تستضيفها المملكة (افتراضيا) غدا وبعد غد، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين".



كانت العلاقات التركية السعودية قد تردت بسبب عدد من القضايا الخلافية بين الجانبين منها ما يتعلق بالصراعات في ليبيا وسورية بالإضافة إلى حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول قبل عامين.