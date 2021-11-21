تجديد حبس عامل وزوجته قتلاجارهما بـ3 طعنات في أوسيم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة تجديد حبس عامل وزوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خليفة اتهامها باستدراج جارهما إلى منزلهما، وقتله بـ3 طعنات متفرقة بالجسد.

واستمعت النيابة إلى اعترافات المتهمين، وقال ابن المتهم الأول ويدعى "أحمد"، إنه يوجد خلافات بين والده والمجني عليه بسبب مضايقة الأخير لوالدته، مشيرًا إلى مشاهدته المجني عليه أكثر من مرة مع والدته في غرفة نومها، كما كان المجني عليه دائم الكلام بسخرية في المنطقة على والدته.

وأضاف أن يوم الواقعة قرر والده التخلص من المجني عليه، فقامت والدته باستدراجه إلى المنزل، وإعداد كمين له، وضربه، ثم إحضار سلاح أبيض "سكين" وطعنه 3 طعنات في منتصف الرأس والظهر والفخذ، والتخلص من جثته.

تلقى قسم شرطة أوسيم بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بها طعنات، وانتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.