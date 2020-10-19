 السودان: التوقيع على اتفاق سياسي يتضمن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ويعيد حمدوك لمنصبه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السودان: التوقيع على اتفاق سياسي يتضمن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ويعيد حمدوك لمنصبه

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
الخرطوم (د ب أ)
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 3:08 م | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 3:08 م

وقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ويعيد حمدوك لمنصبه.


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