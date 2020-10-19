السودان: التوقيع على اتفاق سياسي يتضمن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ويعيد حمدوك لمنصبه

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هاني شاكر يدافع عن قرار منع مطربي المهرجانات: مينفعش يكون الفن كده في عصر الرئيس السيسي
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وقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ويعيد حمدوك لمنصبه.