وزير خارجية اليابان يتلقى دعوة من نظيره الصيني لزيارة رسمية

أعلن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الأحد، أن نظيره الصيني وانج يي دعاه إلى زيارة رسمية خلال اتصال هاتفي، لكن لم يتم بعد إجراء أي ترتيبات.

ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، اتفق هاياشي، الذي تولى المنصب في 10 نوفمبر، ووانج على الحاجة إلى استقرار العلاقات بين بلديهما، لكن آراءهما لم تكن واحدة بشأن قضايا الأراضي وحقوق الإنسان خلال المباحثات الهاتفية التي جرت يوم الخميس.

وقال هاياشي أثناء ظهوره في برنامج تلفزيوني: "لم يتم تحديد أي شيء، ولم يتم اتخاذ أي ترتيبات".

وردا على سؤال حول اهتمام الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين المقررة في فبراير للاحتجاج على ما يتردد أنه انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانج أقصى غرب الصين، قال هاياشي فقط إن الأمر يجب أن تقيمه الحكومة اليابانية "بنفسها".

أما بالنسبة للاعبة التنس الصينية بنج شواي، التي لم تظهر علنا منذ اتهام السياسي الصيني المخضرم تشانج جاولي بالاعتداء الجنسي، قال هاياشي إنه "يولي اهتماما وثيقا" للأمر.