ضبط عاطل بحوزته 70 تذكرة هيروين بالوراق

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من الهيروين بمنطقة الوراق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الوراق، تفيد بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطة الإجرامي.

وبالتأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، نجحت القوات في القبض على المتهم وبحوزته 70 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأن المضبوطات التي بحوزته بهدف الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة نشاطة الإجرامي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.