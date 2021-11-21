 بعد توقيع الاتفاق السياسي.. حمدوك يعود لمباشرة مهامه في مبنى الحكومة السودانية - بوابة الشروق
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بعد توقيع الاتفاق السياسي.. حمدوك يعود لمباشرة مهامه في مبنى الحكومة السودانية

عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
هديل هلال
نشر في: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 6:21 م | آخر تحديث: الأحد 21 نوفمبر 2021 - 6:21 م
باشر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مهامه من مكتبه برئاسة مجلس الوزراء، بعد التوقيع على الاتفاق السياسي، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

ووقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم الأحد، اتفاقا سياسيا يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ويعيد حمدوك لمنصبه.

ونص الاتفاق الذي وقعه الطرفان في القصر الرئاسي بالخرطوم على العمل على بناء جيش موحد، وأن يكون مجلس السيادة هو المشرف على الفترة الانتقالية دون التدخل المباشرة في العمل التنفيذي، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام عمر البشير مع مراجعة أدائها.

من جانبها، رحبت جمهورية مصر العربية بتوقيع الاتفاق السياسي بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي اليوم ٢١ نوفمبر ٢٠٢١.

وأشادت في هذا الإطار بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا.

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