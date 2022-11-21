ماكرون يحث الشركات على تفضيل الاستثمار في أوروبا على الولايات المتحدة

يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مأدبة عشاء مع كبار رجال الأعمال الأوروبيين، اليوم الاثنين، لحثهم على الاستثمار داخل أوروبا، بينما يحاول مواجهة إغراء قوانين المناخ الجديدة التي ربما تعزز جاذبية الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن أحد مساعدي ماكرون قال إن الضيوف سيضمون 49 رئيسا تنفيذيا ورئيسا لشركات مثل: إنجي وأورانج وإريكسون ويونيليفر وأسترازينيكا وفولفو وبي أم دبليو وآير ليكويد.

وصرح وزير المالية الفرنسي برونو لومير، لإذاعة "فرانس إنتر": "سنذكرهم أننا ذاهبون إلى واشنطن في غضون أيام قليلة، وسندافع عن المصالح الفرنسية والأوروبية في مواجهة قانون خفض التضخم، وهو التشريع الأمريكي الذي يسمح بالدفاع الحصري عن الشركات الأمريكية".

وانتقد ماكرون قوانين المناخ التي وضعها نظيره الأمريكي جو بايدن، بسبب مخاوف بشأن مليارات الدولارات من الحوافز لشركات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الطاقة، ما قد يؤثر على قرارات الاستثمار.

وتعهد الرئيس الفرنسي بإثارة القضية خلال زيارة دولة للولايات المتحدة في بداية الشهر المقبل.

وسيلتقي لو مير مع نظيره الألماني كريستيان ليندنر في باريس، اليوم، لمناقشة كيفية تنسيق التعامل مع سياسات الطاقة الأمريكية، ومواءمة المساعدات للشركات التي تكافح مع ارتفاع أسعار الطاقة.