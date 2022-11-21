توقعات بلقاء وزيري الدفاع الأمريكي والصيني مع استقرار العلاقات بين البلدين

من المرجح أن يلتقي وزيرا الدفاع الأمريكي والصيني لإجراء أول محادثات بينهما منذ تعليق بكين الحوار مع واشنطن في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان في أغسطس الماضي، في أحدث إشارة على بدء استقرار العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البريجادير جنرال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قوله اليوم الاثنين في جاكرتا إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيرحب بلقاء نظيره الصيني وي فينجي خلال اجتماع لوزراء الدفاع في كمبوديا.

يأتي هذا اللقاء المرتقب في أعقاب اجتماعي الرئيس الصيني شي جين بينج مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وبشكل منفصل، مع كامالا هاريس نائبه بايدن التي لا تزال في المنطقة.

وأَضاف رايدر في بيان "لقد أعرب الوزير أوستن كثيرا عن أهمية الإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين ويرحب بفرصة لقاء نظيره الصيني في كمبوديا"، مضيفا أنه لا يوجد شيء رسمي للإعلان عنه "في الوقت الحالي".