تراجع صادرات كوريا الجنوبية في أول 20 يوما من نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية اليوم الاثنين أن صادرات البلاد تراجعت بنسبة 7ر16% على أساس سنوي في أول 20 يوما من شهر نوفمبر بسبب ضعف الصادرات من الرقائق والأجهزة المحمولة.

وبلغت الصادرات الشهرية للبلاد 2ر33 مليار دولار أمريكي في الفترة من 1 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنة بـ 8ر39 مليار دولار في العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

كما انخفضت الواردات بنسبة 5ر5% على أساس سنوي إلى 6ر37 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 4ر4 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن الصادرات من الرقائق، وهي منتج التصدير الأساسي لكوريا الجنوبية، تراجعت بنسبة 4ر29%.

وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة التجارة أن الصادرات بلغت 48ر52 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر، بانخفاض 7ر5 % من 7ر55 مليار دولار قبل عام. وهذا هو أول انخفاض على أساس سنوي منذ الهبوط بنسبة 6ر3 % في تشرين الأول/أكتوبر 2020.