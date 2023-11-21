 طائرة روسية تحمل 27 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في طريقها إلى مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طائرة روسية تحمل 27 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في طريقها إلى مصر


نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 7:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 7:14 ص

أفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن طائرة "إيل-76" تابعة لها أقلعت من مطار محج قلعة إلى مصر لإيصال 27 طنا آخر من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.
وكتبت الوزارة في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "ستقوم طائرة تابعة للوزارة بإيصال 27 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، أقلعت طائرة "إيل-76" التابعة للوزارة من مطار محج قلعة إلى مطار العريش المصري. وهناك سيتم نقل الشحنة الإنسانية لممثلي الهلال الأحمر المصري الذين سينقلونها لسكان قطاع غزة".

وأشارت الوزارة إلى أن تنظيم تقديم المساعدات الإنسانية يتم بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف.


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