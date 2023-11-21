النقل: مصنع الفلنكات الخرسانية للقطار السريع يستخدم خامات مصرية 100%

أكدت وزارة النقل، أن مصنع الفلنكات الخرسانية، الخاص بالشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل، لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع، يستخدم خامات مصرية بنسبة 100% توفيرا لاستخدام العملة الأجنبية.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المصنع تم إنشائه خصيصا لإنتاج هذه الفلنكات الخرسانية باستخدام أحدث النظم العالمية، وبأيدي مصرية لتوطين هذه الصناعة بالدولة، حيث تم افتتاحه وتشغيله خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا في بداية الشهر الجاري باستثمارات تبلغ حوالي 500 مليون جنيه.

وأضافت الوزارة أن القدرة الإنتاجية للمصنع تبلغ حوالي 550 ألف فلنكة سنويا، والمصنع تم إقامته على حوالي مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة كورنيش النيل – المعصرة، ويضم عدة مباني أخرى وهي (المقر الإداري – المعمل المركزي – المخازن الرئيسية)، بالإضافة إلى وجود مساحات تخزين وتشوين تبلغ مساحتها حوالي 7 ألف متر مربع.