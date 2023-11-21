تراجع سعر صرف الدولار إلى ما دون 88 روبل لأول مرة منذ 30 يونيو

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي إلى ما دون 88 روبل لأول مرة منذ 30 يونيو الماضي، وفقا لبيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء.
وبحلول الساعة 07:10 صباحا بتوقيت موسكو (04:10 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 54ر0% ليصل إلى 92ر87 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 07:38 صباحا بتوقيت موسكو (04:38 صباحا بتوقيت جرينتش)، قلص الدولار خسائره إلى 43ر0% ليتداول عند 02ر88 روبل.
كما تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 2ر0% ليصل إلى 51ر96 روبل، في حين ارتفع اليوان بنسبة 06ر0% ليصل إلى 326ر12 روبل.