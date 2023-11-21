 تراجع سعر صرف الدولار إلى ما دون 88 روبل لأول مرة منذ 30 يونيو - بوابة الشروق
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تراجع سعر صرف الدولار إلى ما دون 88 روبل لأول مرة منذ 30 يونيو

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 1:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 - 1:07 م

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي إلى ما دون 88 روبل لأول مرة منذ 30 يونيو الماضي، وفقا لبيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء.

وبحلول الساعة 07:10 صباحا بتوقيت موسكو (04:10 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 54ر0% ليصل إلى 92ر87 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 07:38 صباحا بتوقيت موسكو (04:38 صباحا بتوقيت جرينتش)، قلص الدولار خسائره إلى 43ر0% ليتداول عند 02ر88 روبل.

كما تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 2ر0% ليصل إلى 51ر96 روبل، في حين ارتفع اليوان بنسبة 06ر0% ليصل إلى 326ر12 روبل.


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