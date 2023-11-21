إسرائيل تسمح للسكان الإسرائيليين بالعودة لبعض بلدات غلاف قطاع غزة

سمحت دولة الاحتلال للسكان الإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم في بعض بلدات غلاف قطاع غزة وذلك بعد نحو ستة أسابيع من بدء الحرب على غزة، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وذكرت محطة إذاعة "كان" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أنه تم السماح للإسرائيليين الذين يعيشون على بعد 4 كيلومترات من قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم، ونشرت الإذاعة رسالة من الجيش بهذا المعنى على منصة إكس، تويتر سابقا.

ويتم النظر إلى هذا التحرك على أنه إشارة إلى إحراز تقدم في القتال في غزة، لكن الجيش لم يعلق على ذلك.

وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري لصحيفة يديعوت أحرونوت، أنه كان قد تم إخلاء البلدات التي تبعد ما يصل إلى 7 كيلومترات من الحدود في أعقاب عملية حركة حماس "طوفان الأقصى" في جنوب البلاد في 7 أكتوبر.

وتقول إسرائيل إن حوالي 1200 شخص قتلوا حينذاك، وتم احتجاز حوالي 240 رهينة جرى نقلهم إلى قطاع غزة.

وبحلول نهاية أكتوبر كان نحو ربع مليون شخص في إسرائيل قد غادروا منازلهم بسبب الحرب في غزة والقتال على الحدود اللبنانية.