النائب إبراهيم أبو شعيرة: تهجير الفلسطينيين إلى مصر محاولة لجر الدولة إلى الحرب

قال النائب إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إنه كان من ضمن الأعضاء الذين تقدموا بطلب إحاطة التي وُجهت للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول إجراءات الحكومة لمنع محاولات تهجير الفلسطينيين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن أحد أسباب تقدمه بالإحاطة هو محاولة استهداف سيناء من خلال الضغط على الفلسطينيين للنزوح جنوبا وصولا للحدود المصرية، واللعب على تعاطف الشعب المصري الذي يقف مع القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة.

ولفت إلى أن محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الحدود المصرية، من شأنها أن تجر الدولة المصرية إلى حرب مع الكيان الصهيوني، منوها بأنه طالب رئيس الوزراء والدبلوماسية المصرية بالضغط على الدول التي لها علاقة بحماس وسلطات الاحتلال؛ لإيقاف الحرب في غزة فورا.

وأشار إلى أن الشارع السيناوي في حالة غليان، في ظل الإشاعات التي تُروج حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر، خاصًة وأن الإعلام الإسرائيلي يتحدث بشكل كبير عن التهجير في سيناء، مشددا على أنه كان يريد الاستماع من الحكومة المصرية ما يطمئن المواطن البسيط في هذا الشأن.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام النواب خلال جلسة وُصفت بالتاريخية للرد على 16 طلب إحاطة بخصوص إجراءات الحكومة للتعامل مع مخطط تهجير الفلسطينيين.