التموين تبحث مع شركات زيوت الطعام زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لتأمين احتياجات السوق

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع ممثلي شركات زيوت الطعام في القطاعين العام والخاص، وذلك بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

يأتي الاجتماع في إطار جهود الوزارة لضمان توافر السلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة وتحقيق استقرار السوق المحلي، وبحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير، وعدد 16 شركة زيوت طعام من القطاعين العام والخاص.

وشدد الدكتور شريف فاروق، على مجموعة من المحاور الرئيسية أثناء الاجتماع، ومنها أهمية تأمين المخزون الاستراتيجي، مستعرضا خطط الوزارة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيوت الخام والمكررة، وضمان استمرارية التوريد لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الوزير، أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتأمين المخزون الاستراتيجي من الزيوت بما يكفي لفترات زمنية طويلة.

كما تناول الدكتور الوزير في اجتماعه اليوم اهمية محور الرقابة على الأسواق، وذلك من خلال مناقشة الاجتماع لآليات الرقابة على الأسعار وضمان عدم وجود مغالاة في أسعار الزيوت بالأسواق المحلية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالأسعار العادلة بما يراعي مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وكذلك تشجيع التصنيع المحلي، حيث شدد الوزير على أهمية تعزيز قدرات التصنيع المحلي من زيوت الطعام، ودعم المشروعات التي تساهم في زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي للزيوت، فضلا عن مواجهة التحديات العالمية حيث تناول الحضور تأثير التغيرات العالمية على أسواق الزيوت، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن.

وتابع أن الوزارة مستمرة في بذل كافة الجهود لتحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسعار، وأشاد بدور شركات القطاع الخاص والعام في دعم خطط الدولة لتحقيق هذا الهدف، داعيًا الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الراهنة.