جوائز «جيل المستقبل» تذهب إلى هانى خليفة ونهى عادل وركين سعد



أعلن مهرجان القاهرة السينمائى جوائز «جيل المستقبل» التى تم استحداثها فى دورته الـ45، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما (CID)، التى أقيمت فى الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، تهدف إلى اكتشاف المهرجان لشباب سينمائيين جدد بالتعاون مع ذا فيلم فيرديكت.

جاء من بين الفائزين المخرج هانى خليفة مخرج فيلم «رحلة 404» الذى مثل مصر فى الأوسكار لعام 2024، والمخرجة نهى عادل مخرجة فيلم «دخل الربيع يضحك» وهو العمل الأول فى مسيرتها الإخراجية والذى يعرض ضمن فعاليات المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائى.

وضمت قائمة الفائزين الفنانة الأردنية ركين سعد عن فيلمها «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» الذى شارك فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى ٢٠٢٤، كما يعرض لها حلقتان من مسلسل «موعد مع الماضى» من إنتاج نتفليكس ضمن فعاليات الدورة الحالية لمهرجان القاهرة السينمائى، والناقد السعودى أحمد العياد، باعتباره واحدا من أنشط النقاد العرب من خلال مقالاته فى الجرائد والمجلات المختلفة.