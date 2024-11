نائبة رئيس وزراء بلجيكا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل

حثت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، وتعليق اتفاقية الشراكة معها.

وناشدت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي الالتزام بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقائد كتائب القسام محمد الضيف.

وشددت في تدوينتها على أنه «لا يمكن لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أن تمر دون عقاب».

Breaking: @IntlCrimCourt has issued arrest warrants for Netanyahu, Gallant and Deif.



Europe must comply. Impose economic sanctions, suspend the Association Agreement with Israel and uphold these arrest warrants.



War crimes and crimes against humanity cannot go unpunished.