نائبة رئيس وزراء بلجيكا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل

حثت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل، وتعليق اتفاقية الشراكة معها.
وناشدت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي الالتزام بتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقائد كتائب القسام محمد الضيف.
وشددت في تدوينتها على أنه «لا يمكن لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أن تمر دون عقاب».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت، بخصوص جرائم حرب في غزة.
وقالت المحكمة إن هناك «أسبابا منطقية» للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.
كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق قائد كتائب القسام محمد الضيف.