• إعفاء مرافق ذوي الإعاقة البصرية من أجرة النقل العام

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، توفير 20 ميني باصًا حديثًا لخدمة الطلاب، بسعة 30 راكبًا لكل سيارة، ضمن خطة المحافظة لتطوير منظومة النقل البديل وتيسير حركة المواطنين، إلى جانب إعفاء مرافق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أجرة استقلال وسائل النقل العام، استجابة لشكوى أحد المواطنين خلال اللقاء الجماهيري الأسبوعي للمحافظ.

ووفق بيان اليوم، تعمل الميني باصات الجديدة على خطي سير، الأول من مجمع الكليات بمنطقة سوتر وصولًا إلى شارع 45 بمحطة أبو كمال، والثاني من سوتر إلى المندرة ذهابًا وعودة، بتعريفة موحدة تبلغ 10 جنيهات للطلاب و15 جنيهًا للمواطنين، بما يوفر وسيلة انتقال مناسبة ويسهم في تخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم.

وفي استجابة لشكوى أحد المواطنين بشأن تحمل مرافق الشخص ذي الإعاقة البصرية أجرة استقلال وسائل النقل العام، وجه محافظ الإسكندرية بإعفاء المرافق من الأجرة، حيث أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية تطبيق القرار، تيسيرًا لحركة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية ومراعاة لاحتياجاتهم أثناء التنقل.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار جهود المحافظة لتطوير منظومة النقل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في توفير وسائل انتقال حديثة وآمنة، وتحسين كفاءة النقل البديل بما يتناسب مع الاحتياجات اليومية لأهالي المحافظة.

وأضاف أن تطوير خدمات النقل لا يقتصر على توفير وسائل حديثة فحسب، وإنما يشمل مراعاة احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتيسير حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز مبادئ الدمج المجتمعي ويضمن تقديم خدمات أكثر شمولًا وإنسانية.

وفي السياق ذاته، تابع محافظ الإسكندرية الميني باصات الجديدة، واطمأن على جودتها ونظافتها ومظهرها الحضاري، مؤكدًا أهمية تقديم خدمة نقل تليق بالمواطن السكندري وتلبي احتياجاته اليومية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة محافظة الإسكندرية لتطوير منظومة النقل، وتحسين خدمات النقل البديل، والاستجابة لشكاوى المواطنين ومطالبهم، بما يحقق سهولة الحركة ويراعي احتياجات مختلف الفئات.