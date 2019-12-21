محافظ كفر الشيخ يتفقد المنشآت الصحية والتعليمية والشبابية بالمحافظة للاطمئنان على مستوى الخدمات

فاجأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بزيارته عددًا من المنشآت الصحية والتعليمية والشبابية والخدمية بالمحافظة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث زار مدرسة أحمد عرابي الابتدائية، بغرب مدينة كفرالشيخ، واطمئن على مستوى التلاميذ والخدمات التعليمية، وتفقد فصول المدرسة، ورياض الأطفال واطلع على دفاتر التحضير، كما تفقد فناء المدرسة، ومكتب الوسائل التعليمية بالمدرسة، وغرفة المعلمين، ومعمل الحاسب الألى، ومعمل المدرسة والمكتبة وتعرف على الفعاليات والأنشطة التعليمية، مكلفا بمتابعة سير العملية التعليمية.

وأكد محافظ كفرالشيخ ،أن التعليم هو الركيزة الأساسية في بناء المجتمعات، وتحقيق التنمية الشاملة، وأنه حريص على متابعة العملية التعليمية بمدارس المحافظة والمدن والقرى، وبناء جيل مبدع قادر على حمل مستقبل الوطن، موجهاً بتمية قدرات الطلاب، وتوسيع مداركهم من خلال الأنشطة التعليمية المختلفة.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، مركز التكوين والتدريب المهنى بغرب مدينة كفرالشيخ، حيث تفقد أقسام المبنى "قسم النجارة، الكهرباء، الاعمال الصحية، النقش والزخرفة، الحدادة واللحام، وورشة الخياطة التى تضم 4 ماكينات للخياطة" مكلفا بإعادة تشغيل العملية التدربية بالأقسام ورفع مستوى أداء العمل لتقديم الخدمة المطلوبة طبقا لاحتياجات أهالي مركز كفرالشيخ.

كما كلف محافظ كفرالشيخ مديرية التضامن الاجتماعي بفحص مركز التكوين والتدريب المهني بغرب مدينة كفرالشيخ، فنيا وماليا وإداريا، ورفع مستوى الخدمات وإعادة تشغيله بكامل طاقته.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، مركز شباب مدينة كفرالشيخ، واطمئن على مستوى الخدمات الرياضية المقدمة، بغرفة الأنشطة والمكتبة والحاسب الألى، موجها برعاية الناشئين والموهوبين رياضيا وتكثيف الأنشطة الرياضية، مكلفا بتشكيل لجنة لفحص مركز شباب مدينة كفرالشيخ فنيا وماليا وإداريا وتلافى جميع الملاحظات والعرض بالتقرير النهائى.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف المتابعة والمرور، على المنشآت والمصالح الحكومية بمدن وقرى المحافظة لتحقيق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما فاجأ محافظ كفرالشيخ، بزيارته الوحدة الصحية لطب الأسرة "بسيدي مبارك" بغرب مدينة كفرالشيخ، للاطمئنان على مستوى الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بها، حيث تفقد فيها أقسام " الإستقبال، والتعقيم، ووالمعمل، الاسنان، والباطنة، وصيدلية الوحدة، كما اطلع على دفاتر الحضور والانصراف، مكلفاً وكيل وزارة الصحة بتشكيل لجنة لفحص الوحدة وتلافى جميع الملاحظات.

وتابع محافظ كفرالشيخ، أعمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة لدعم صحة المرأة" بالكشف المبكر عن أمراض الثدي والأمراض غير السارية، والتي تستهدف إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج للسيدات من سن 18 عاما فأكثر بالمجان، وذلك بالوحدة الصحية لطب الاسرة "بسيدي مبارك" بغرب مدينة كفرالشيخ، مشيدا بجهود العاملين بالمبادرة الرئاسية على مستوى الوحدات الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية على مستوى المحافظة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف الرقابة والمتابعة، وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية والادوية بالوحدات الصحية والمستشفيات مؤكداً على حسن معاملة المرضى.

وشدد المحافظ، خلال جولته بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، على رفع المخلفات والقمامة من الشوارع فى تمام الساعة السابعة صباحاً من كل يوم، مع رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانيا وحل مشكلاتهم على الطبيعة، قائلا: "رضا المواطن أمن قومي ولن يسمح بالتقصير في الخدمات المقدمة له ".