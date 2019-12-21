الأرجنتين تؤجل سداد ديونها للمرة الثانية في 5 أشهر

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تعتزم الأرجنتين إرجاء سداد سندات صادرة بعملة الدولار حتى 31 أغسطس من العام المقبل، بعدما دعت حائزيها إلى التفاوض لإعادة هيكلة دينها "بحسن نية".

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، الجمعة، نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الاقتصاد أن مدفوعات بنحو 1ر9 مليار دولار قيمة سندات محلية تعرف باسم "ليتيس" سوف تتأثر بالتأجيل.

وأفاد بيان حكومي أن السندات التي بحوزة المحافظات والأفراد سيتم إعفاؤها من تأجيل السداد.

ويعد القرار هو التأجيل الثاني عن السداد بشأن "ليتيس" خلال الأشهر الخمسة الماضية ويمثل عمق المشاكل التي تواجه الحكومة المقبلة للرئيس ألبرتو فيرنانديز.

ويبلغ حجم دين الأرجنتين 332 مليار دولار، بما في ذلك قروض من صندوق النقد الدولي. ويبلغ الدين القائم المستحق لحاملي السندات من القطاع الخاص حوالي 148 مليار دولار.