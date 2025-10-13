ترامب يعلن بدء المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار بغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بدء المرحلة الثانية من خطته لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدا أنه سيكون هناك "تقدم هائل" بما يخص خطة السلام بعد قمة شرم الشيخ بمصر.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي جمع ترامب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قبيل انطلاق "قمة شرم الشيخ الدولية للسلام" التي تهدف لإنهاء تام لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال ترامب إن "المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة بدأت".

ولم يكشف الرئيس الأمريكي تفاصيل بالخصوص، لكنه شدد على أنه سيكون هناك "تقدم هائل" بعد القمة في مصر.

وأضاف أن "هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة والقطاع في حاجة إلى عملية تنظيف".