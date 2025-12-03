الأمم المتحدة: عقود من الصراع تترك أفغانستان بمعدلات مرتفعة من الإعاقة

ذكرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أن حوالي شخص واحد من كل أربعة أفغان يعيشون بإعاقة وحثت على تقديم دعم أكبر لسكان تشكلوا نتيجة لعقود من الحرب والأزمات.

وطبقا لبيانات الأمم المتحدة، يعيش 6ر24% من الأفغان بإعاقات خفيفة و40% بإعاقات متوسطة و9ر13% بإعاقات شديدة- وهي من بين أكبر المعدلات في المنطقة.

وتسببت عقود من الصراع والنزوح والجفاف وضعف الأنظمة الصحية والاقتصادية في ارتفاع هذه الأعداد، مما ترك الكثير من الأفغان يعانون من إصابات مدى الحياة أو حالات غير معالجة.

وتعود أزمة الإعاقة في أفغانستان إلى ما يقرب من نصف قرن من العنف-بدءا من الغزو السوفيتي عام 1979، يليه الحروب الأهلية الوحشية في تسعينيات القرن الماضي ثم الغزو الأمريكي للبلاد لمدة عقدين من الزمان- مما يترك أجيالا معرضة للإصابة والصدمات النفسية وأنظمة صحية محطمة.

