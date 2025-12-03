اليونيسف: الأطعمة فائقة التصنيع تعرّض الأطفال حول العالم للخطر

يتناول الأطفال حول العالم المزيد والمزيد من الأطعمة التي مرت بعمليات تصنيع عالية، ما يترتب عليه عواقب وخيمة على صحتهم ونموهم وسلامتهم العقلية.

هذا ما خلص إليه تحليل جديد صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأربعاء، والذي يُلخّص مدى هيمنة ما يسمى بـ"الأطعمة فائقة التصنيع" على الحياة اليومية للشباب حول العالم.

ويستند التقرير على سلسلة من الدراسات التي نشرت مؤخرا في مجلة "ذا لانسيت" الطبية، والتي تشرح تفصيلا المخاطر الصحية الناتجة، ودور الصناعة في انتشار مثل هذه المنتجات.

جدير بالذكر أن "الأطعمة فائقة التصنيع" عادة ما تتكون من مزيج من السكر والملح والدهون غير الصحية والنشويات الصناعية والعديد من المواد المضافة، مثل المستحلبات والملونات والنكّهات.