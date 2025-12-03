نشر أكثر من 2000 شرطي لتأمين زيارة مسئول صيني رفيع إلى جاكرتا

نشرت شرطة جاكرتا أكثر من 2000 عنصر لتأمين زيارة المسؤول الرفيع، وانج هونينج، رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الأربعاء.

ويعد وانج، بوصفه رئيسا للهيئة الاستشارية السياسية الصينية، من بين أرفع المسئولين في البلاد، إلى جانب الرئيس شي جين بينج، ورئيس مجلس الدولة لي تشيانج، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تشاو ليجي.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا، كبير المفوضين بودي هيرمانتو، اليوم الأربعاء، إنه من المقرر أن تتم الإجراءات الأمنية بشكل متكامل لضمان التنفيذ السلس لجدول الأعمال الدبلوماسي المقرر يومي 3 و4 ديسمبر.

وأوضح أن الوفد الصيني سيضم 74 شخصا، من بينهم المندوبون الأساسيون، والموظفون، وموظفو الأمن الإعلامي، وأفراد طاقم الطائرة.