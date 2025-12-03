الضحية الإسباني في هجوم نصب الهولوكوست: «طُعنت من الخلف دون أن أرى المهاجم»

أدلى سائح إسباني كان قد أصيب بجروح خطيرة في هجوم بسكين عند نصب الهولوكوست في برلين في وقت سابق من العام الجاري، بشهادته أمام محكمة اليوم الأربعاء.

وسافر الرجل من إسبانيا للمثول أمام محكمة برلين الإقليمية العليا، حيث يحاكم شاب يبلغ من العمر 19 عاما بناء على اتهامات بالشروع في القتل والإرهاب بشأن الحادث الذي وقع في 21 فبراير الماضي.

وقال الرجل الإسباني، البالغ من العمر 31 عاما، إنه "حقا لم ير قط" المهاجم الذي صرخ، قائلا: "شيئا له علاقة بالله" فيما أمسك بالسائح من الخلف بيد وطعنه بالأخرى.

وكان الضحية يزور الموقع الذي يحي ذكرى الـ6 ملايين يهودي الذين قتلتهم ألمانيا النازية في المحرقة "الهولوكوست"، مع أصدقاء له عندما وقع الحادث. ووأصيب بجروح مهددة للحياة وخضع لجراحة طارئة.

وألقي القبض على الجاني، وهو لاجئ سوري، وكانت يداه ملطخة بالدماء في محيط الموقع عقب الهجوم.

واتهم مكتب المدعي العام الاتحادي الرجل بالشروع في القتل والضرر البدني الجسيم ومحاولة الانضمام لمنظمة إرهابية أجنبية.

وبدأت المحاكمة في العشرين من نوفمبر ومن المتوقع أن تنتهي في أواخر يناير.