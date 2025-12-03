وصل عدد السيارات الكهربائية الخالصة التي تم ترخيصها لأول مرة في ألمانيا في نوفمبر الماضي إلى ما يزيد عن 55 ألف و740 سيارة، وذلك حسبما أعلن المكتب الاتحادي للمركبات اليوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 5ر58% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، وأضاف المكتب أن حصة السيارات الكهربائية وصلت بذلك إلى ما يزيد عن 22% من إجمالي سيارات الركاب الجديدة التي تم ترخيصها لأول مرة.

غير أن أحد أسباب هذا الارتفاع الكبير يعود إلى ضعف المستوى المسجل في العام الماضي؛ إذ تراجع الطلب على السيارات الكهربائية في عام 2024 بعد أن ألغت الحكومة الألمانية بشكل مفاجئ الحافز المخصص لشراء سيارة كهربائية، وذلك بسبب نتيجة أزمة الميزانية.

وبينما واصلت شركة تسلا الأمريكية فقدان حصتها في السوق الألمانية، ارتفعت مبيعات شركة " بي واي دي" في ألمانيا، حيث تم ترخيص 4000 سيارة كهربائية جديدة من إنتاج الشركة الصينية في الشهر الماضي بارتفاع بنسبة تزيد عن 830% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وفي المقابل، لم تبع مجموعة تسلا المملوكة للملياردير التقني الأمريكي إيلون ماسك في الشهر الماضي سوى نحو 1800 وحدة بتراجع يزيد عن 20% مقارنة بعدد المبيعات قبل عام.

وبشكل عام، بلغ إجمالي عدد السيارات الجديدة التي تم ترخيصها لأول مرة في ألمانيا في الشهر الماضي 250 ألف و670 سيارة بزيادة بنسبة 5ر2% مقارنة بـ نوفمبر 2024.