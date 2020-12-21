مصدر أمني: نفحص أسباب حريق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن وزينب على الدائري

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة علي حريق شب بسيارة ملاكي خاصة باليوتيوبر أحمد حسن علي الطريق الدائري، مشيرا الي أن الحادث لم يتسبب في أى إصابات بشرية.



وأضاف المصدر للشروق أن أجهزة الأمن تفحص سبب الحريق للوقوف علي ملابساته وأسبابه.



وكان اليوتيوبر أحمد حسن، اذاع بثًا مباشرًا عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" والنيران تشتعل في سيارته الجديدة أعلى أحد الطرق، أثناء تواجد زوجته وابنته بداخلها.

وأضاف أنه أثناء سيرة بالسيارة وبجواره زوجته زينب وابنتهما فوجئوا بأدخنة تخرج من السيارة وتشتعل النيران بها، مبينًا أن العربية موديل 2020 وثمنها مليون جنيه.

وأشار أحمد حسن، إلى العربية تحولت إلى "كوم تراب"، مبينًا أن الله كتب لهم عمرًا جديدًا بعد أن التهمت النيران سيارته الجديدة، مهاجمًا الشركة المنتجة للسيارة.