قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إن الحكومة سوف تخصص 100 مليون رينجيت (5ر22 مليون دولار) لولايتين تضررتا بصورة كبيرة من الفيضانات المستمرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن أنور قال اليوم الأربعاء، بعد زيارة ضحايا الفيضانات، إنه سوف يتم منح ولايتي كيلانتان و تيرينجانو 50 مليون رينجيت لكل منهما.

وسوف يتم توزيع جزء من المساعدات للأسر التي تم إجلاؤها، ومن بينهم الذين تكبدوا خسائر بشرية خلال الفيضانات السنوية، التي كانت أقوى من المتوقع هذا الموسم.

وكانت الحكومة قد خصصت في الوقت السابق 400 مليون رينجيت لوكالة إدارة الكوارث الوطنية من أجل مبادرات الإعداد المبكر في مناطق الفيضانات، كما قال أنور إنه سوف يتم توفير أموال إضافية إذا لزم الأمر.

وكانت الفيضانات السنوية في ماليزيا قد اضطرت أكثر من 70 ألف شخص في خمس ولايات للجوء إلى مخيمات الإغاثة، وفقا لما ذكرته وكالة بيرناما الماليزية.