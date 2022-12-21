بايدن: سنقدم لأوكرانيا نظام بطاريات باتريوت وسنمنحكم التدريب لاستخدامها

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، إن الأوكرانيين يواصلون إثارة إعجاب العالم.

وأكد بايدن، خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض: "واشنطن ستقدم لأوكرانيا نظام بطاريات باتريوت وسنمنحكم التدريب المطلوب لاستخدامها"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ووصل الرئيس الأوكراني، إلى واشنطن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، للقاء نظيره الأمريكي وإلقاء خطاب في الكونجرس.

وقبيل وصول زيلينسكي بدقائق، أعلنت واشنطن، عن تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت الأكثر تطورا للدفاع الجوي، في صفقة بلغت قيمتها 1.85 مليار دولار.