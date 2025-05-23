ترامب: لا أسعى إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بعد إعلان فرض رسوم جمركية بنسبة 50%

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن قراره بإعلان رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو ليس مجرد تكتيك تفاوضي.

وأضاف ترامب في تصريحات أدلى بها في واشنطن: "أنا لا أسعى إلى اتفاق، لكنني أقول مجددا، لن تُفرض أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا".

وتابع الرئيس، في معرض إشارته إلى دول الاتحاد الأوروبي: "لم يعاملونا كما ينبغي. ولم يعاملوا بلادنا كما ينبغي. لقد توحدوا معا لاستغلالنا".

يُذكر أن الرئيس ترامب اتخذ الرسوم الجمركية ركيزة أساسية في سياسته الاقتصادية منذ عودته إلى الرئاسة في يناير، ساعيا إلى إجبار الشركات الأجنبية على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة.