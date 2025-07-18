قوة إسرائيلية تفجر جرافتين في بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان

أقدمت قوة إسرائيلية، فجر اليوم، على تفجير جرافتين كانتا تعملان على رفع أنقاض المنازل المدمرة في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

وتوغلت قوة إسرائيلية فجرا، في وسط بلدة ميس الجبل، حيث تجولت آليات عسكرية ودراجات نارية بين المنازل المأهولة بالسكان، وأقدمت على تفجير جرافتين كانتا تعملان على رفع أنقاض المنازل المدمرة نتيجة العدوان، قبل أن تنسحب في اتجاه منطقة الجدار الفاصل، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وسجل تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية قبل ظهر اليوم على علو منخفض، فوق بلدات يحمر الشقيف، ارنون، قلعة الشقيف، الزوطرين ،وعربصاليم ،والجبل الرفيع والجوار ، وفوق اجواء مدينة النبطية والجوار في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.