رئيس الإمارات يزور قطر بعد يوم من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

وصل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد إلى الدوحة في زيارة أخوية إلى دولة قطر، بعد يوم من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وكان أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، في مقدمة مستقبلي الرئيس الإماراتي والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

كما كان في الاستقبال، جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وكذلك رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين.

ويرافق الرئيس الإماراتي، خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وطحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وآخرين.



وكان رئيس الإمارات قد أمس، اتصالاً هاتفيًا مع أمير دولة قطر، أعرب خلاله عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.

وأعرب محمد بن زايد، عن إدانة دولة الإمارات هذا الاعتداء السافر، مؤكدًا دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها قطر الشقيقة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها.

وشدد على أن الاعتداء يشكل انتهاكًا لسيادة قطر والقوانين والأعراف الدولية كافة ويقوض أمن المنطقة واستقرارها.

وسبق أن أعلنت قطر أن إسرائيل شنت "هجوما جبانا استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة"، مشيرة إلى أنها بدأت تحقيقا ولن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور.

وأفادت حركة حماس، بنجاة وفدها المفاوض من محاولة الاغتيال فيما سقط عدد من الشهداء جراء الهجوم الإسرائيلي.

قبلها، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم بواسطة سلاح الجو "قيادة حركة حماس" في الدوحة بالتعاون مع جهاز "الشاباك".