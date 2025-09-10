تركيا تعزي بضحايا الهجوم الإرهابي في الكونغو الديمقراطية

قدمت تركيا تعازيها لجمهورية الكونغو الديمقراطية، في الضحايا الذين سقطوا أمس الثلاثاء بهجوم إرهابي شنّه متمردون في مقاطعة كيفو الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان الأربعاء، إنها "تلقت ببالغ الحزن نبأ سقوط أعداد كبيرة من الضحايا جراء الهجوم الإرهابي" الذي قالت إن متمردين على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، يقفون وراءه.

وتقدمت وزارة الخارجية بالتعازي لذوي الضحايا، ولشعب الكونغو الديمقراطية.

والثلاثاء، شن عناصر من "القوات الديمقراطية المتحالفة" هجوما مسلحا على قرويين أثناء تشييع جنازة في قرية نتويو بمقاطعة كيفو الشمالية، ما أسفر عن مقتل 80 شخصا، واختطاف آخرين، لم يتضح عددهم بعد.

يشار أن عناصر "القوات الديمقراطية المتحالفة" في المنطقة تختطف مواطنين بشكل متكرر للمطالبة بفدية.

وفي أغسطس الماضي، قُتل 52 مدنيا في هجمات شنّها عناصر "القوات الديمقراطية المتحالفة" في مقاطعة كيفو الشمالية.

وتشكّلت "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي تنشط في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أواخر تسعينات القرن الماضي، من أعضاء سابقين في حركات مثل "الجيش الوطني لتحرير أوغندا" و"جيش تحرير مسلمي أوغندا" و"جماعة التبليغ".