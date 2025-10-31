

هاجم مستوطنون، اليوم الجمعة، فلسطينيين أثناء قطف ثمار الزيتون في بلدة سنجل شمال رام الله.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا الفلسطينيون وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، تحت تهديد السلاح، كما احتجزت عددا من النشطاء.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن طواقمها رصدت ما مجموعه 259 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ انطلاقه في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وحتى هذه اللحظة، حيث نفذ جيش الاحتلال 41 حالة اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 218.

وتتعرض الأراضي الفلسطينية خلال موسم قطف الزيتون السنوي لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، ويواجه المزارعون باستمرار اعتداءات وانتهاكات تحول دون الوصول إلى أراضيهم، ما يؤدي إلى خسائر مادية جسيمة ويزيد من معاناتهم اليومية تحت وطأة الاحتلال.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، نفذ المستوطنون ما مجموعه 7154 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما تسبب باستشهاد 33 فلسطينيا في الضفة.

كما تسببت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48728 شجرة منها 37237 من أشجار الزيتون، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.