بولندا: الانتهاك الروسي لأجوائنا لحظة غير مسبوقة بتاريخ الناتو

وصف الرئيس البولندي كارول ناوروكي "انتهاك" المسيرات الروسية لأجواء بلاده، بأنه "لحظة غير مسبوقة في تاريخ الناتو".

وأوضح ناوروكي في تصريح صحفي، الأربعاء، أنه على تواصل دائم مع رؤساء الدول الحليفة والأمين العام لحلف الناتو مارك روته.

وأضاف أن إمكانية تفعيل المادة الرابعة من معاهدة شمال الأطلسي (الناتو) مطروحة على جدول الأعمال.

وتتيح المادة الرابعة لأي دولة عضو في الناتو طلب التشاور مع الحلفاء، في حال استشعرت أن سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي أو أمنها معرض للتهديد.

وتابع ناوروكي: "هذه لحظة غير مسبوقة في تاريخ الناتو. أشكر جميع جنودنا وطيارينا وحلفائنا. لقد نجحت الآليات. وبفضل جنودنا وطيارينا وحلفائنا، أثبتنا قدرتنا على الاستجابة لمثل هذه المواقف".

من جانبه، صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن قوات بلاده تمكنت من تحييد الطائرات المسيرة التي شكلت "تهديدا مباشرا" للبلاد.

وأشاد توسك في تصريح عقب اجتماع استثنائي للحكومة، الأربعاء، بسرعة استجابة الجيش البولندي.

وأردف قائلا: "عملية اتخاذ القرار كانت سلسة، وتم القضاء على التهديد بفضل الموقف الحازم لقادتنا وجنودنا وحلفائنا. لقد اجتاز جيشنا وحلفاؤنا الاختبار الأول".

ولفت إلى أن حلفاء الناتو يواجهون "استفزازا واسع النطاق" من قِبل موسكو، مؤكدا أن هذه هي المرة الأولى التي تُسقط فيها طائرة روسية مُسيّرة فوق أراضي دولة عضو بالناتو.

وفي وقت سابق أفادت قيادة عمليات القوات المسلحة البولندية في بيان، بوقوع انتهاكات "غير مسبوقة" للمجال الجوي البولندي خلال "هجوم روسي" على الأراضي الأوكرانية.

وأعلنت القوات البولندية تفعيل الإجراءات الدفاعية على الفور، وقالت إنها وحلفاءها رصدت بواسطة الرادارات "عشرات الأجسام التي قد تُشكل تهديدا، واتُّخذ قرار بتحييدها، وإسقاط بعضها".