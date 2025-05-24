منظمة الصحة العالمية: هجمات إسرائيل على غزة دفعت نظامها الصحي نحو الانهيار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، المحاصر منذ سنوات، دفعت النظام الصحي نحو الانهيار.

وفي بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، قالت المنظمة، إن "الهجمات العسكرية المكثفة في غزة تدفع النظام الصحي نحو الانهيار".

وأشارت إلى أن 94 بالمئة على الأقل من مستشفيات القطاع تعرضت لأضرار جسيمة أو دُمرت بالكامل.

وذكرت المنظمة أن 19 فقط من أصل 36 مستشفى في غزة لا تزال تعمل ولو بشكل جزئي.

وأكدت أن "المستشفيات لا ينبغي أبدا عسكرتها أو استهدافها".

ولفتت "الصحة العالمية" إلى أن 4 مستشفيات رئيسية أُجبرت على الإغلاق خلال الأسبوع الماضي، نتيجة للهجمات المتكررة، وأوامر الإخلاء، وتصاعد وتيرة الهجمات.

وأضافت "أُغلقت أربعة مستشفيات رئيسية خلال الأسبوع الماضي بسبب الهجمات وأوامر الإخلاء وتصاعد الأعمال العدائية".

وأردفت: "تُرك شمال غزة بدون جميع خدمات الرعاية الصحية تقريبا، أما المستشفيات القليلة المتبقية في جنوب غزة، فهي مثقلة بالمرضى ومهددة بالإغلاق".

ودعت المنظمة الأممية، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.

ومنذ 2 مارس الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.