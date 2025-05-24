جنوب إفريقيا تفند اتهامات ترامب حول إبادة المزارعين البيض

وزير الشرطة الجنوب إفريقي: 5 من أصل 6 قتلى جراء الهجمات على المزارع خلال 2025 كانوا من السود





كشف وزير الشرطة الجنوب إفريقي سينزو مشونو، الجمعة، أن 5 من أصل 6 قتلى جراء الهجمات على المزارع في 2025 كانوا من السود؛ تفنيدا لاتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعرض المزارعين البيض للإبادة في البلاد.

وأكد مشونو، في بيان، أن مصطلح "الإبادة الجماعية" أُدخل إلى المشهد بشكل غريب وقسري، وأن الإحصاءات الرسمية تثبت أن غالبية ضحايا الجرائم في المزارع هم من السود على مدى التاريخ.

ولفت إلى أن حكومة جنوب إفريقيا لا تتبنى سياسة الاستيلاء على أراضي المزارعين البيض في البلاد.

وأكد أن 5 من أصل 6 قتلى جراء الهجمات على المزارع خلال 2025 كانوا من السود.

ونفى مشونو، صحة الفيديو الذي عرضه ترامب خلال لقائه مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في البيت الأبيض، الأربعاء، والذي زعم أنه يظهر "مقابر جماعية للمزارعين البيض".

وقال إن المشاهد في الفيديو تعود في الواقع إلى مسيرة احتجاجية في كوازولو ناتال (محافظة بجنوب إفريقيا) عام 2020، حيث تم نصب الصلبان كرمز لضحايا جرائم المزارع عبر السنين، وليس كعلامات لقبور فعلية.

وخلال فبراير الماضي، أصدر ترامب قرارا تنفيذيا بإنهاء المساعدات لجنوب إفريقيا.

وأرجع البيت الأبيض حينها سبب القرار إلى "قانون مصادرة الأراضي 2024"، وقضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، و"علاقاتها الوثيقة" مع إيران.

وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تستطيع دعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة في جنوب إفريقيا على أراضيها، فضلا عن تقويضها للسياسة الخارجية الأمريكية والتهديد الأمني ​​الذي تشكله لحلفائنا".

وبحسب بيانات حكومية أمريكية، خصصت الولايات المتحدة ميزانية تقدر بنحو 440 مليون دولار لجنوب إفريقيا عام 2023.

ويُشكِّل البيض في جنوب إفريقيا نحو 7 بالمئة من السكان، لكنَّهم ما زالوا يمتلكون أكثر من 70 بالمئة من الأرض، بينما لا يمتلك السود في جنوب إفريقيا، الذين يشكلون نحو 80 بالمئة من السكان، سوى 4 بالمئة من الأرض، وفق تقارير صحفية.

وأثار قانون نزع ملكية الأراضي 2024، الذي وقعه رامافوزا في 24 يناير الماضي، جدلا واسع النطاق لأنه يجيز "نزع الملكية دون تعويض" لتسريع إعادة توزيع الأراضي.

على إثر ذلك، أعلن ترامب أنه سيعلق كل التمويل لجنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن حكومتها "استولت على أراض" وعاملت مجموعات معينة "بشكل سيئ للغاية".

وردت جنوب إفريقيا على الاتهام الأمريكي، بتأكيد أنها تتمتع بديمقراطية دستورية ملتزمة التزاما عميقا بسيادة القانون والعدالة، وشددت على أن "الحكومة لم تستول على أي أرض".