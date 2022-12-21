شقيق المتوفي في صلاة الفجر بالشرقية: أبويا وأمي ماتوا بنفس الطريقة

قال إبراهيم عبد العزيز، شقيق سعيد عبد العزيز الذي توفى داخل المسجد الكبير في القرية أثناء صلاة الفجر، إن شقيقه لحق بوالديهما اللذين توفيا في أثناء صلاة الفجر أيضًا.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات صحفية، أن شقيقه توفى ساجدًا أثناء الركعة الأولى في صلاة الفجر داخل مسجد القرية، موضحًا أن والده توفى كذلك في أثناء أدائه صلاة الفجر بمسجد صلاح أبو هيكل، ومن بعده كذلك توفيت والدته في أثناء آدائها صلاة الفجر داخل المنزل.

وأشار إلى أن شقيقه أوصى أن يدفن بجوار والده في مقبرته وليس في المقابر التي اشتروها مؤخرًا، لافتًا إلى أن شقيقه زار جميع أشقائه قبل ساعات من وفاته.

وشهدت قرية أبو حريز التابعة لدائرة مركز ومدينة كفر صقر في محافظة الشرقية حالة كبيرة من الحزن بين جموع أهالي البلدة؛ بعد وفاة الحاج سعيد عبد العزيز، 63 سنة، في أثناء صلاة الفجر في المسجد الكبير بالقرية.