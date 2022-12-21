﻿فيتوريا يكشف مشاكل الكرة المصرية في 4 نقاط

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كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن المشاكل الأربعة التي تعاني منها كرة القدم المصرية ويجب علاجها من أجل تطوير كرة القدم.

وقال فيتوريا في تصريحات لقناة أون سبورت :" لدينا 4 مشاكل رئيسية في الكرة المصرية وعلينا أن نعمل على حلها من أجل تطوير كرة القدم والعمل على التأهل لمونديال 2026 وتحقيق نتائج مميزة".

وأوضح فيتوريا :" النقاط الأربع الواجب تصحيحهم هم .. 1 : تأهيل وتطوير مستويات المدربين , 2 : الجوانب المالية والملاعب , 3: منح فرص أكبر للاعبين الشباب , 4 : دوري منتظم ".

وأضاف فيتوريا :" في البداية كيف تطلب من اللاعب أن يتطور والمدرب القائم على تطويره غير مؤهل بالشكل اللازم".

" قمت بجولات في أندية كثيرة هناك من يهتم بهذا الأمر وهناك من يعمل بدون خطة للمستقبل".

وأضاف :" النقطة الثانية هي الجوانب المالية والملاعب .. هناك ملاعب في الدروي المصري لا تليق .. لا يمكن أن يقدم لاعب في الدوري الممتاز مستويات كبيرة أو يتدرب بشكل جيد في تلك الملاعب أو الإمكانات المالية الضعيفة".

وأوضح :" كيف نرتقى بالمستوى الفني والبدني للاعب وهو يخوض التدريبات والمباريات على ملاعب ضعيفة".

وتطرق فيتوريا للنقطة الثالثة وهي منح اللاعبين الشباب فرص أكبر في المشاركة في المباريات قائلًا :" كيف يمكن أن ننافس الدول المجاورة لنا ونحن لدينا أقل عدد من اللاعبين الشباب مشاركة في المباريات .. الأرقام تقول أن الفئة العمرية من 17 إلى 23 عام هي الأقل مشاركة في المسابقات المحلية".

وأضاف :" نسعى للتأهل للمونديال وهؤلاء اللاعبين من المفترض أنهم قوام المنتخب في الفترة المقبلة .. كيف سيكون الأختيار ونحن لا نجد لاعبين شباب".

وتطرق فيتوريا للتجربة البرتغالية قائلًا :" مررنا بهذا الأمر من قبل في البرتغال وتوصلنا لخلق منافسات جديدة لتلك الفئة العمرية".

وأضاف :" علينا التوصل لطريقة لدفع هؤلاء اللاعبين للمشاركة في المباريات سواء بالتوصل لاتفاق مع الأندية على تكوين فريق ثاني يشارك في الدرجة الأدني حتى يتسنى لهم خوض المباريات وأكتساب الخبرات".

وكشف فيتوريا عن النقطة الرابعة التي تؤرق كرة القدم المصرية وهي عدم وجود مسابقة منتظمة.

وقال :" كيف أطلب من لاعب أن يكون محترف ويقدم مستويات كبيرة وهو لا يعرف موعد بداية ونهايته أو موعد المباريات".

وأضاف :" بصراحة هذا الأمر مثير للتعجب .. علينا التعامل بإحترافية أكثر وتحديد مواعيد المسابقات وأن نكون أكثر احترافية .. مسابقة منتظمة تعني منافسة قوية تعني لاعبين مميزين".