زيلينسكي: سنعقد سلسلة من المفاوضات لتعزيز الاستقرار والقدرة الدفاعية لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، قبل قليل إنه سيعقد سلسلة من المفاوضات لتعزيز الاستقرار والقدرة الدفاعية لأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي خلال زيارته لواشنطن اليوم الأربعاء: "في العام المقبل يجب أن نعيد العلم الأوكراني والحرية إلى كل أرضنا وإلى كل شعبنا"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ووصل الرئيس الأوكراني، إلى واشنطن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، للقاء نظيره الأمريكي وإلقاء خطاب في الكونجرس.

وقبيل وصول زيلينسكي بدقائق، أعلنت واشنطن، عن تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت الأكثر تطورا للدفاع الجوي، في صفقة بلغت قيمتها 1.85 مليار دولار.