علق حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على القائمة الأولية للمنتخب الوطني المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تقام في كوت ديفوار مطلع العام الجديد.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» أعلن أمس الثلاثاء، قائمة المنتخب الأولية للبطولة وضمت 55 لاعبًا من بينهم عبد الله السعيد، المعتزل دوليًا.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت»: «إذا تواجد اسم عبد الله السعيد في قائمة منتخب مصر النهائية لأمم إفريقيا سيتراجع عن الاعتزال الدولي، معنى وجود اسمه في القائمة أن المدرب جلس معه وتحدث معه».

وأضاف: «لم أرشح لروي فيتوريا أي اسم من قبل، ورأيت قائمة منتخب مصر الأولية لأول مرة اليوم، أنا مشرف فقط والبرتغالي مسؤول بشكل تام عن المنتخب، وليس لي شأنا بمن سيضم».

وتابع: «الإشراف على المنتخب الوطني ضاعف من مسؤولياتي كعضو مجلس إدارة، والعمل العام شاق جدا، وأقوم بأدوار إدارية فقط وليس لي أي تدخل في الأمور الفنية».

وأوضح: «كل لاعب ضمن قائمة الـ55 الأولية، يملك فرصة في المشاركة بكأس أمم إفريقيا، وفيتوريا يتابع جميع اللاعبين باستمرار».

وكشف: «محمود كهربا أكد لي أنه حريص على عدم افتعال أي أزمة داخل المنتخب، وذلك بعدما تم تداول أنباء حول وجود خلاف بينه بين زميله محمود تريزيجيه بشأن شارة القيادة».

وأتم: «فيتوريا كان يأمل في مشاركة أحمد فتوح و محمد صبحي مع الزمالك قبل أمم إفريقيا».