مصرع 6 تجار مخدرات في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة خلال مداهمة بؤرة إجرامية بأسيوط

لقي 6 تجار مخدرات في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة خلال مداهمة بؤرة لتجارة المخدرات في أسيوط.

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربة أمنية حاسمة للتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية من متاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط تضم 7 عناصر إجرامية شديدة الخطورة - سبق اتهامهم والحكم عليهم في قضايا "قتل، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقة، إستعراض قوة وفرض سيطرة".

عقب استهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع 6 منهم وضبط الأخير وعُثر على (14 بندقية آلية، 8 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، 18 خزينة، طلقات مختلفة الأعيرة 8.5 كيلو حشيش، 1,5 كيلو شابو، كمية من مخدر الهيروين، 1500 قرص مخدر، 2 ميزان حساس، سلاح أبيض "خنجر"، مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، 3 دراجات نارية، مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة.